Днями видання Kyiv Independent повідомило, що Федоров може полетіти до США наступного тижня. Водночас британська газета The Guardian припустила, що поїздка повʼязана із намаганнями заручитися підтримкою Вашингтона щодо проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, напередодні Михайло Федоров закликав до виборів під час війни (ВІДЕО)

У команді ексміністра оборони Михайла Федорова підтвердили плани щодо його поїздки до США. Але нібито вона повʼязана із проєктами у сфері оборонних технологій.

Про це пресслужба Михайла Федорова повідомила в коментарі Суспільному.

«Головна ціль поїздки, яка потенційно планується, повʼязана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері defense tech», — зазначили в команді.

Там також уточнили, що візит не передбачає зустрічей з американськими політиками чи посадовцями.