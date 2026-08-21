Зеленський підписав чотири укази, якими ввів у дію відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони.

Один із санкційних пакетів стосується 28 громадян росії, 36 російських та однієї китайської компанії. Йдеться про підприємства та осіб, залучених до постачання високоточного промислового обладнання, електроніки, компонентів і сировини для російського військово-промислового комплексу в обхід санкцій.

До списку також внесли підприємства, які виробляють і ремонтують військову та спеціальну техніку, займаються дослідженнями у сфері безпілотників, а також розробляють спеціальне обладнання та програмне забезпечення для російських силових структур.

Окремі санкції запроваджені проти п’яти підприємств групи «Русал» та дев’яти пов’язаних із ними громадян росії. Ці компанії займаються постачанням сировини та виробництвом алюмінію, який використовується для потреб російського ВПК, зокрема у виробництві військової техніки, ракетно-артилерійського озброєння та авіації.

Ще один санкційний пакет охопив 45 фізичних та вісім юридичних осіб. До нього увійшли російські високопосадовці та пропагандисти, які виправдовують збройну агресію рф, а також колаборанти й особи, які працюють на окупаційну владу.

Зокрема, санкції були запроваджені проти екснардепа Юрія Іванющенка. Раніше ЗМІ повідомляли, що Іванющенко після початку повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово відвідував росію. Також відомо, що у нього є російський паспорт.

Санкції застосовані й проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції серіалу «Маша та Ведмідь». Як зазначили в Офісі президента, цей серіал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, та становить загрозу національній безпеці України.