З наступного року щомісячні виплати вдячності для господарів, які приймають біженців, зменшаться з 350 до 100 фунтів стерлінгів.

Українські біженці у Великій Британії побоюються, що можуть залишитися без даху над головою після того, як уряд непомітно скоротив на 70% фінансування для учасників програми «Homes for Ukraine» («Дім для України»), зменшивши щомісячні виплати вдячності господарям із 350 до 100 фунтів стерлінгів, пише The Guardian.

Цю програму було запущено після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року; вона забезпечила підтримку 181 000 зі 234 000 українців, які відтоді знайшли прихисток у Великій Британії.

Тепер уряд оголосив про намір скоротити виплати господарям, а також зменшити фінансування місцевих органів влади, які отримують кошти за кожного прибулого для покриття витрат, пов’язаних із реалізацією програми.

У письмовій заяві до парламенту, оприлюдненій 15 вересня Міністерством житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування (MHCLG), йдеться про скорочення фінансування з 5900 до 3300 фунтів стерлінгів. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Тетяна, 73-річна українська біженка, яка проживає в приймаючій родині вже два роки й чотири місяці, розповіла, що була приголомшена, коли прочитала урядового листа з повідомленням про ці зміни, розісланого господарям останніми днями.

Вона каже: «Я відчуваю, що ця фінансова зміна може вплинути на здатність моїх господарів і далі мене приймати. Якщо проживання в цій родині припиниться, я не знаю, куди піду і як зможу почати все спочатку. Я не можу працювати через вік і проблеми з пересуванням.

Я втекла з Харкова, що розташований поблизу лінії фронту з Росією, тому не можу повернутися в Україну. Я не знаю, що робитиму. Я розгублена й не розумію, які в мене є варіанти. Ця зміна створила для мене велику невизначеність. Я не знаю, як зможу платити за оренду житла, якщо програма розміщення для мене закінчиться».

Наталія Румянцева приймає вдома свою матір — першу українку, яка прибула до Великої Британії після початку війни. Вона зазначила, що ці зміни, ймовірно, матимуть значний вплив. «Коли біженці прибувають сюди з України, вони перебувають у стані сильного стресу й потребують часу на адаптацію та вивчення мови. Якщо умови розміщення зміняться і перетворяться на комерційну оренду, я вважаю це жорстоким».

Один із господарів, що мешкає в Гринвічі, сказав, що не знає, чи зможе й надалі приймати біженців через зменшення розміру виплат. «Я беру участь у програмі як спонсор із травня 2022 року. Я був приголомшений, дізнавшись, що виплати за розміщення скорочують до 100 фунтів стерлінгів, — розповів він. — Я втратив роботу невдовзі після того, як став спонсором, і ці виплати стали для мене справжнім порятунком, хоча я й не долучався до цієї програми заради грошей. Я щиро хвилююся через наслідки цих змін для українців у Великій Британії».

Один із варіантів, запропонованих урядом, полягає в тому, що господарі можуть змінити свій статус на орендодавців і стягувати з біженців орендну плату.

Господар із Кардіффа, який приймає українця, що розпочав навчання, прокоментував ситуацію так: «Це виглядає як підлий крок з боку уряду. Ми з добрими намірами відкрили свої домівки для тих, хто потребував допомоги. Ці люди так само щиро планували своє життя у Великій Британії. А уряд — діючи, вочевидь, недобросовісно, ​​— побачив легкий спосіб повернути кошти за рахунок людей, які не мають змоги цьому завадити».

В уряді заявляють, що на сьогодні виділили понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію цієї програми.

Представник Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування (MHCLG) зазначив: «Зобов’язання Великої Британії щодо підтримки українців залишаються непохитними, а програма “Homes for Ukraine” (“Житло для України”) продовжує діяти. Оскільки програма трансформувалася з початкового заходу реагування на надзвичайну ситуацію у стабільнішу ініціативу, ці зміни покликані забезпечити її довгострокове майбутнє, зберігаючи при цьому підтримку для спонсорів, гостей та місцевих органів влади».