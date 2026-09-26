Український боксер Олександр Усик несподівано змінив звичний образ. Він пофарбував волосся у світлий колір — і тепер виглядає інакше.

Спортсмена у новому образі показала донька Усика Єлизавета.

За її словами, батько вирішив пофарбуватися у блонд саме напередодні річниці шлюбу.

Світле волосся помітно змінило зовнішність боксера. Тепер поєднання блонду, бороди та суворого виразу обличчя дає зовсім інший типаж. “Телеграф” звернувся до ChatGPT із запитанням, на кого став схожим Усик після зміни іиіджу.

Новий стиль Олександра Усика. Фото з інстаграм-сторінки колориста Олександра Даалгарда



Найперша асоціація — Джейсон Стейтем. Коротка стрижка, щетина, серйозний погляд і загалом брутальний образ роблять Усика у новому стилі схожим на британського актора, якого глядачі звикли бачити у бойовиках.

Джейсон Стейтем. Фото: Getty Images



Також за типажем Усик тепер може нагадувати Мадса Міккельсена — особливо через поєднання світлого волосся, бороди та виразних рис обличчя.



Мадс Міккельсен. Фото: Getty Images



Ще одна схожість, яка впадає в очі, — з Александром Скарсгардом. Саме світлий відтінок волосся і загальний скандинавський типаж створюють таке враження, на думку ШІ.

Александр Скарсгард. Фото: Getty Images

А якщо придивитися до форми бороди та суворого виразу обличчя, можна провести паралелі й з Ніколаєм Костер-Вальдау або Клайвом Оуеном.

Ніколай Костер-Вальдау. Фото: Getty Images

Клайв Оуен. Фото: Getty Images

