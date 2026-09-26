У мережі поширюють фейкові фотографії, на яких зображено “картки на інтернет”, які нібито з’явилися в українських салонах зв’язку.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише ЛБ.

Ворожі ресурси стверджують, що через російські удари по дата-центрах і проблеми з інтернетом, салони звʼязку буцімто почали пропонувати клієнтам картки з доступом до інтернету на три доби або на 20 Гб.

Ці зображення є підробкою, фотографії “карток” були повністю згенеровані за допомогою штучного інтелекту, що підтвердила перевірка спеціалізованими інструментами для виявлення ШІ-контенту.

ЦПД підкреслив, що цю інформаційну операцію ворог розгорнув на тлі нещодавніх ударів по дата-центрах в Україні, аби деморалізувати українців.