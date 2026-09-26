У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод «Ільський НПЗ», на території підприємства зафіксовано пожежу.

Довідково. Ільський НПЗ має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил рф.

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.