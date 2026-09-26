У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини події та причетних до злочину осіб.

Повідомлення про госпіталізацію чоловіка з колото-різаним пораненням грудної клітини на перетині вул. Соборна та пр. Центральний надійшло до поліції від медиків 26 вересня приблизно о 3:00.

На місці події працювали співробітники відділення поліції №1 Миколаївського райуправління, слідчі слідчого управління, оперативники та криміналістична лабораторія обласного главку поліції, кінологи та інші служби.

Наразі 55-річний потерпілий перебуває у медичному закладі. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Нині поліцейські встановлюють обставини події та осіб причетних до скоєння злочину.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про вказану подію, повідомити за номерами телефону: (0512) 53-19-05 або 102.