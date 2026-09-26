На Миколаївщині інспектори ПЕК № 2 виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 2 гектари.

Наприкінці серпня під час патрулювання підконтрольної території державні інспектори ПЕК № 2 виявили поблизу села Новопавлівка Врадіївської територіальної громади несанкціоноване сміттєзвалище твердих побутових відходів. Його площа — понад 2 гектари.

Інспекція повідомила про виявлене порушення Врадіївську селищну раду та Первомайську районну військову адміністрацію Миколаївської області.

Оскільки власника або утворювача відходів встановити не вдалося, питання сміттєзвалища розглядається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року № 903 «Деякі питання виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений».

Первомайська районна військова адміністрація створила робочу групу, до роботи якої долучилися державні інспектори ПЕК №2. Під час обстеження встановлено, що сміттєзвалище розташоване на земельній ділянці комунальної власності Врадіївської селищної ради — землях запасу.

За результатами роботи комісії наразі вживаються необхідні заходи для ліквідації сміттєзвалища та приведення території до належного стану. 🌿