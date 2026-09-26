Премʼєр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з Міноборони щодо закриття додаткового оборонного запиту на $27 млрд цього року.

«Частина цих ресурсів потрібна вже зараз для передоплати постачань, які мають надійти в першому кварталі 2027 року. Частину суми маємо закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Це завдання Міністерству фінансів», – поінформував Очільник Уряду.

За його словами, Україна також розраховує на підтримку ЄС.

«Є прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО та іншими партнерами щодо закриття цієї потреби», – зазначив Сергій Корецький.

Премʼєр-міністр додав, що паралельно необхідно розблокувати зовнішнє фінансування, прив’язане до виконання домовленостей із міжнародними партнерами: «Для цього необхідно ухвалити конкретні закони та рішення в межах плану, представленого Урядом. Щодня тісно взаємодіємо з Парламентом. Крок за кроком».