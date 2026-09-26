Ворожі атаки по області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 26 вересня:

Учора та сьогодні ворог атакував область із застосуванням БпЛА «Shahed». Постраждалих немає.

Також під ранок ворог атакував КАБами портову та енергетичну інфраструктури Миколаївського району. Внаслідок удару залишаються знеструмленими три населені пункти. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора вдень ворог атакував двома ракетами «Бандероль» Радісносадівську та Степівську громади. Внаслідок чого пошкоджено вісім приватних будинків, адміністративну будівлю, два складські приміщення, дачний будинок та повітряну лінію електропередач. Постраждалих немає.

Учора ворог атакував трьома FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Постраждалих немає.