Затриманому після нападу на монастир і вбивство священика у польському Ярославі 31-річному українцю наразі не можуть оголосити підозру та провести допит через стан його психічного здоров’я.

Про це заявила речниця окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, повідомляє RMF 24.

«Ми, безумовно, не проводитимемо жодних процесуальних дій за участю підозрюваного Ігоря М. ні сьогодні, ні найближчим часом», — заявила прокурор Малгожата Тацюх-Курасевич.

Слідчі отримали висновки психіатрів.

Психіатри встановили, що з огляду на поточний стан психічного здоров’я в Ігоря М. спостерігаються симптоми психічного розладу у формі гострих поліморфних психотичних розладів. Нинішній психічний стан підозрюваного унеможливлює його участь у процесуальних діях через тяжкі психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, дезорганізоване мислення та нездатність підтримувати логічний контакт, пояснила прокурор.

Підозрюваний наразі потребує початку лікування антипсихотичними препаратами, додала вона.

Наразі Ігор М. перебуває в психіатричній лікарні.

Слідчі наголосили, що отриманий висновок експертів стосується лише поточного стану здоров’я М., а не його осудності на момент скоєння злочину.

«Це висновок щодо його поточного стану здоров’я. Ми не обговорюємо його психічний стан на момент вчинення діяння; це зовсім інше питання. Відповідний висновок ми також отримаємо в ході розслідування», — зазначила Тацюх-Курасевич.

Клопотання про тримання під вартою

Окружна прокуратура в Ярославі готує клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового тримання під вартою терміном на три місяці. Цей захід має бути реалізований в умовах лікарні. Клопотання про взяття під варту, найімовірніше, буде подано до Окружного суду в Ярославі вже в п’ятницю; суд має 24 години з моменту подання для розгляду справи. Суд уже призначив підозрюваному захисника.

Прокурор додала, що після покращення стану підозрюваного та «усунення медичних перешкод» у прокурора буде сім днів, щоб офіційно висунути обвинувачення та провести допит.

За даними прокуратури, триває допит свідків, а також збір та систематизація інформації. Зібрані на цей момент докази дали слідчим підстави для формулювання обвинувачення. Результати аналізів крові 31-річного чоловіка — які мають визначити, чи перебував він у стані сп’яніння під час нападу, — ще очікуються.

Чи воював Ігор М. на фронті? Відповідаючи на запитання журналістів, чи може вона підтвердити інформацію про те, що Ігор М. воював на передовій в Україні, прокурор відповіла:

«Ми не маємо такої інформації. До того ж, це другорядні питання щодо суті розслідування та встановлення обставин інциденту. Безперечно, ми зберемо всю відповідну інформацію в ході розслідування (…). На цьому етапі ми зосереджуємося на найважливіших і ключових слідчих діях».

У четвер 31-річний громадянин України Ігор М. напав загалом на п’ятьох осіб на території монастиря. Один із потерпілих помер. У п’ятницю прокуратура висунула 31-річному чоловікові обвинувачення у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Що сталося в монастирі

За даними прокуратури, спершу Ігор М. прийшов на кухню Ярославського монастиря: там взяв ніж і напав на одного зі священнослужителів, пише ВВС.

Коли він зайшов до кухні, розповідає видання Interia, там були троє кухарок і отець Адріан, який снідав. За словами очевидців, чоловік попросив у них води, та коли йому зробили зауваження, що в цьому приміщенні можуть перебувати лише працівники, він напав на священнослужителя – за інформацією Interia, кілька разів ударивши його по голові скляними чайниками.

Отець Адріан намагався стримати нападника, щоб у цей час жінки, які перебували в приміщенні, могли втекти.

“Він (нападник. – Ред.) почав усе скидати зі столів і трощити. Отець Адріан хотів його зупинити, але чоловік схопив кухонний ніж. Він поранив отця Адріана в голову та плече”, – цитує газета Wyborcza жительку монастиря Катерину.

Після цього, як описує Interia, коли працівниці монастиря вже втекли, священнику також вдалося вирватися і він забарикадувався в сусідній кімнаті. За версією Wyborcza, отець Адріан вибіг надвір і зачинив за собою двері, залишивши нападника всередині.

Наступним від атаки Ігоря М. постраждав отець Марек. Щодо того, де саме це сталося, версії свідків, які передають різні видання, відрізняються.

Підпис до фото,Слідчі дії на території монастиря в Ярославі

За версією джерел Interia, отець Марек зайшов до кухні. Натомість співрозмовники Wyborcza кажуть, що нападник вибрався з кухні, тож, імовірно, він атакував священника вже на вулиці.

Тим часом у костелі віряни збиралися на месу, тривала сповідь.

“Він влучив отцю Мареку в сонну артерію. Отець Марек упав. Чоловік, який стояв поруч, намагався його врятувати. Просив нападника зупинитися”, – розповіла в розмові з TVN24 одна з парафіянок, яка стала свідком події.

За даними Interia, отець Станіслав, який перебував у сповідальниці, почув шум і рушив до дверей костелу, щоб зачинити їх і захистити вірян, які зібралися в храмі. Однак він не встиг.

“Тоді той (нападник. – Ред.) обернувся і напав зі спини на отця Станіслава, який ішов до сповідальниці, завдавши йому удару в спину”, – далі цитує очевидицю TVN24.

Священника в тяжкому стані доправили до лікарні. Його життя врятувати не вдалося.

За словами очевидців, у храмі зібралися переважно літні люди і ніхто не міг зупинити нападника. Ігор М. атакував також двох мирян, які трапилися на його шляху. Дехто намагався сховатися у сповідальниці.

Підпис до фото,Поліція працює на території бенедиктинського монастиря в Ярославі

Прокуратура підтвердила, що серед пʼятьох постраждалих було троє священнослужителів і двоє мирян – чоловік і жінка.

Медики, які прибули на місце, госпіталізували всіх пʼятьох, утім вже ввечері одного зі священників і жінку виписали з лікарні.

Стан двох поранених – отця Марека та постраждалого парафіянина – залишається важким, але стабільним.

“Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Маємо надію, що їхній стан не погіршиться”, – повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич.

В Ярославі оголосили жалобу до кінця тижня.

Що відомо про нападника

За даними прокуратури, в день інциденту Ігор М. в’їхав до Польщі з Німеччини: в ніч на 23 вересня він перетнув кордон у польському селі Сьвецько. Далі він планував вʼїхати до України через пункт пропуску Корчова-Краківець, утім не зміг цього зробити через брак обовʼязкової страховки на авто.

Із Корчової до Ярослава, за даними слідства, Ігоря М. підвезли інші люди приватним автомобілем – поліція вже встановила їхні особи. Слідчі встановлюють, де саме він вийшов із машини та як дістався монастиря.

Як повідомили в прокуратурі, наразі немає жодної інформації про мотиви, якими керувався цей чоловік. Жодного звʼязку з парафією нападник не мав, заявила настоятелька монастиря сестра Барбара Дендор у коментарі Wirtualna Polska.

“Ми його не знаємо. Він виглядав як божевільний: у шортах і футболці, хоча сьогодні було холодно”, – цитує черницю WP.

Правоохоронці не виявили алкоголю в крові Ігоря М. Водночас ще чекають результатів аналізу на наркотики.

В мережі зʼявилася також інформація про те, що затриманий нібито мав два громадянства (німецьке та українське), польський ідентифікаційний код PESEL.

Прокурорка спростувала поширені в соцмережах відео, в яких стверджувалося, ніби підозрюваного вже доставили до прокуратури.Вона запевнила, що в четвер жодних процесуальних дій за участю громадянина України не планували й не проводили.

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