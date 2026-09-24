У монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Польщі стався напад із ножем. Постраждали п’ятеро людей, зокрема троє священників; один священник помер, двоє перебувають у дуже важкому стані.

Нападника — 31-річного громадянина України — затримала поліція.



Як дізнався журналіст RMF FM Мацей Палахіцький, близько 9:30 ранку поліція Ярослава отримала повідомлення про напад із ножем на території абатства сестер-бенедиктинок за адресою: вул. Бенедиктинська, 5. Один із постраждалих священників помер у лікарні.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили п’ятьох постраждалих: жінку та чотирьох чоловіків, серед яких було троє священників. Усіх їх доправили до лікарні. Один зі священників помер. Двоє людей перебувають у дуже важкому стані.

Напад стався в реколекційному центрі. Черниця з монастиря розповіла журналісту RMF FM Мацею Палахіцькому, що нападник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після візиту молодіжної групи, і проник на територію. Він нападав на людей без розбору.

Ніхто з дітей, які відвідували абатство чи перебували в дитячому садку на його території, не постраждав.

Мотиви нападу наразі невідомі.

На місці події працюють поліція та прокуратура.

У зв’язку з нападом на бенедиктинський монастир близько 11:00 у міській раді Ярослава розпочалася нарада з питань кризового управління, скликана мером. У зустрічі бере участь воєвода Підкарпатського воєводства Тереза ​​Кубас-Гул.