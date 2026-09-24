У середу ввечері спалахнула пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у центральній Польщі, що забезпечує зв’язок для регіону, зокрема й для України. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що наразі системи вже працюють у штатному режимі, передає Reuters.

Польща перебуває у стані підвищеної готовності до можливих диверсій відтоді, як Росія вторглася до сусідньої України у 2022 році. Росія неодноразово заперечувала свою причетність до подібних дій.

«Вогонь охопив електростанцію та генератор; очевидно, що цей акт саботажу був навмисно спланований так, щоб вивести станцію з ладу — фактично перервавши інтернет-зв’язок… і позбавивши доступу до мережі різні установи, зокрема й українських військових», — зазначив він.

«Хоча сьогодні все працює, ми повинні визнати — як нещодавно зауважив прем’єр-міністр Туск, — що це елемент гібридної війни».

Він додав: хоча не встановлено, що саме Росія відповідальна за пожежу, «багато ознак вказують на те, що це узгоджується з новою доктриною атак Росії».