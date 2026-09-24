Лідери України та Фінляндії у Нью-Йорку підписали угоду Drone Deal. Це вже 11-та угода в цьому спеціальному форматі, яку Україна уклала з партнерами.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

«Ми підписуємо такі документи з партнерами, але передусім – зі справжніми друзями, адже довіра має величезне значення. Ідеться про технології, про обмін досвідом ведення війни. Тому це не просто контракт чи угода про продаж і купівлю дронів. Звісно, ідеться про безпеку: про спільну безпеку та спільне виробництво», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що Фінляндія вже надала Україні 34 пакети допомоги. За його словами, Фінський народ вражений тим, як у час війни Україна розвинула своє оборонне виробництво, зокрема дронів.

«Саме тому ми почали говорити, що це не вулиця з одностороннім рухом, де ми лише щось вам надаємо. Навпаки, це двосторонній процес, у якому ми вчимося у вас. І тепер завдяки цій угоді ми бачимо взаємодію, що передбачає спільне виробництво та можливості для співпраці наших компаній», – додав Александр Стубб.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна і Німеччина вже фіналізують текст Drone Deal.