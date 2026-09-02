Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Про що спілкувалися, очільник української держави поінформував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Обговорили з Фрідріхом Мерцом російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині. Зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні. Обговорили зміст угоди й коли зможемо її підписати. Домовилися про особисту зустріч. Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини. Дякую, Німеччино! Дякую, Фрідріху!» мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака виявили дрон з вибухівкою (ФОТО). Зброї на Ан-124 в аеропорту Лейпцига не було, – МВС Німеччини.

1 вересня уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію в причетності до інциденту з дроном, начиненим вибухівкою, поблизу українського вантажного літака в аеропорту «Лейпциг/Галле». Берлін одразу оголосив пакет заходів у відповідь — зокрема закриття Генерального консульства РФ у Бонні та відмову від будівництва «Російського дому» в Берліні.

Сьогодні у Німеччині біля вокзалу Аугсбурга вибухнув невідомий предмет (ФОТО)