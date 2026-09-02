Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що в державний бюджет на 2027 рік планується закласти близько 18,5 млрд грн на підтримку ветеранів, пише Iнтерфакс.

“Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що на 2027 рік у бюджет планують закласти близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких станом на зараз більш ніж 1,5 мільйона”, – йдеться в повідомленні Офісу президента за результатами засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Прем’єр також запропонував визначити відповідального за координацію всіх пріоритетів ветеранської політики й запевнив, що уряд готовий сприяти розв’язанню всіх проблемних питань.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2025 рік передбачав близько 12 млрд грн фінансування Мінветеранів.

Держбюджет-2026 передбачає 18,9 млрд грн фінансування на ветеранську політику.