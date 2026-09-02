У перший день нового навчального року окупаційна адміністрація Запорізької області почала проводити для українських дітей заняття про “тероризм”, “екстремізм” та правила поведінки у випадку небезпеки.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише ЛБ.

Формально такі уроки подають як звичайну “профілактику”, однак окупанти використовують їх і як інструмент ідеологічного впливу. Під виглядом боротьби з “екстремізмом” дітям поступово нав’язують думку, що все українське може становити загрозу.

Українська символіка, мова, проукраїнські погляди чи навіть незгода з окупаційною владою можуть подаватися в одному контексті з поняттями “тероризм” та “екстремізм”.

Окупанти пов’язують українську ідентичність із потенційною “загрозою” і формують страх перед проявами української символіки та культури. Окупаційну владу подають як нібито “захисника” від небезпек і привчають школярів повідомляти про прояви “неблагонадійності”.

Ворог використовує тему безпеки для посилення контролю над дітьми, додали у Центрі.