Зранку 2 вересня ГУР та СБУ повідомили, що запобігли теракту, який Федеральна служба безпеки РФ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. За даними LIGA.net, мова йде про заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова.

Зазначимо, що ще 23 серпня у мілітарі-ком’юніті почала з’являтися інформація про викрадення військового ГУР. Зокрема, йшлося, що військовий після 17:00 припинив виходити на зв’язок. Водночас Каплунов підходив під опис викраденої людини, який надавали інші військовослужбовці. Згодом у мережі з’явилося відео, на якому видно, як невідомі у цивільному одязі силою затягують чоловіка в автомобіль марки BMW. Однак тоді ще не було відомо, кого затягли в авто, пише zn.ua.

Вже 27 серпня військовий юрист Тарас Боровський заявив, що у Києві викрали його клієнта — військовослужбовця ГУР.

Адвокат Каплунова підтвердив, що стрілянина в Києві сталася під час конфлікту між співробітниками СБУ та ГУР

Адвокат військовослужбовця Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що стрілянина сталася під час конфлікту між представниками СБУ та ГУР.

За його словами, Каплунова викрали 23 серпня, і до ночі 1 вересня його місцеперебування залишалося невідомим. У ніч на 2 вересня СБУ привезла військовослужбовця до квартири для проведення обшуку, де вже перебували його друзі та представники ГУР.

Боровський стверджує, що спочатку сторонам вдалося порозумітися, однак згодом СБУ почала затримувати представників ГУР. Їхні побратими, за словами адвоката, намагалися цьому перешкодити, після чого СБУ відкрила вогонь.

Напередодні, 1 вересня, Російський добровольчий корпус, який підпорядковується ГУР та воює на боці України, офіційно заявив про викрадення Каплунова. Там зазначили, що, як тільки про викрадення стало відомо, добровольці звернулися до розвідки, СБУ та ДБР.

А вночі 2 вересня Боровський повідомив у Facebook, що до житла Каплунова на вулиці Юрія Шумського приїхали правоохоронці «з метою підкинути щось заборонене в давно пусту квартиру». Там за словами юриста пролунали постріли. Згодом, як зазначив Боровський, на місце прибули представники ГУР та СБУ, а також побратими Каплунова.

Про цю нічну перестрілку повідомляли й місцеві Telegram-канали. У мережі йшлося, що на місці інциденту був присутній спецпідрозділ СБУ «Альфа», побратими Каплунова та командир «підрозділу Тимура». Також повідомлялося, що перестрілка відбувалася між ГУР та СБУ.

Зранку на вулиці Шумського відбулася ще одна перестрілка. Офіційно правоохоронці ще не коментували жодну з перестрілок. За даними УП, у Києві відбулося протистояння СБУ та ГУР. На місце стрілянини прибули працівники ДБР і керівник ЦСО «А» СБУ. Згодом сторони нібито домовилися розрядити зброю, аби ДБР могло розпочатися слідчі дії. За даними видання, внаслідок стрілянини постраждали троє бійців ГУР.

Адвокат Каплунова підтвердив, що стрілянина в Києві сталася під час конфлікту між співробітниками СБУ та ГУР

Адвокат військовослужбовця Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що стрілянина сталася під час конфлікту між представниками СБУ та ГУР.

За його словами, Каплунова викрали 23 серпня, і до ночі 1 вересня його місцеперебування залишалося невідомим. У ніч на 2 вересня СБУ привезла військовослужбовця до квартири для проведення обшуку, де вже перебували його друзі та представники ГУР.

Боровський стверджує, що спочатку сторонам вдалося порозумітися, однак згодом СБУ почала затримувати представників ГУР. Їхні побратими, за словами адвоката, намагалися цьому перешкодити, після чого СБУ відкрила вогонь.

Хто такий Степан Каплунов

Каплунов народився в російському місті Іваново, що розташоване за приблизно 250 км від Москви, а виріс на крайній Півночі РФ. Служив у російській армії та виконував завдання в Сирії. В інтерв’ю CNN він заявляв, що був противником російського президента Владіміра Путіна, але активно не виступав проти нього аж до анексії Росією Криму.

За словами Каплунова, саме незаконне приєднання Кримського півострова до РФ стало причиною, з якої він поїхав до України та пішов служити в полк «Азов».

Після закінчення двох років служби в «Азові» (2014–2016) Каплунов продовжував службу в ЗСУ за контрактом та виконував завдання на сході України в зоні АТО/ООС у складі піхотних та розвідувальних підрозділів. На момент повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Каплунов долучився до добровольчих груп розвідки, що обороняли підступи до Києва. Там він отримав важке поранення під час боїв з російськими танковими колонами під Ірпенем та Бучею.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Каплунов, за його ж словами, опинився в ситуації, коли захищав село на східному передмісті Києва з гвинтівкою та ракетною установкою. Військовий розповів, що тоді він волів би померти, ніж потрапити в полон до росіян, бо боявся, що якщо його спіймають, то вб’ють, катуватимуть або ув’язнять.

Станом на 2022 рік батьки Каплунова перебували у Росії. Військовий розповідав, що їх відвідували російські служби безпеки, але він ніколи не хвилювався за їхню безпеку.

Водночас Каплунов не планував отримувати українське громадянство та відмовлятися від російського. Хоча він і знає, що, ймовірно, не зможе більше повернутися в Росію.

«Я дуже люблю Україну. Але в мене ще є батьки та бабусі й дідусі. Вони всі росіяни», — зазначав Каплунов.

До РДК Каплунов приєднався у серпні 2022 року.