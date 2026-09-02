Внаслідок ранкової російської атаки ударним дроном, попередньо, пошкоджено 15 житлових будинків.

Вибито близько 90 вікон, у шести будинках пошкоджено покрівлі. В одному з будинків пошкоджено зовнішню стіну.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.



На щастя, обійшлося без жертв.

Усі необхідні служби вже працюють на місці. Фахівці обстежують пошкоджені будинки, фіксують наслідки атаки та допомагають мешканцям.

Мер нагадав, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.



Подати заяву можна особисто (за адресою: Херсонське шосе, 48/8) або електронною поштою (dabimk@mkrada.gov.ua). Консультації за телефонами: 53-31-18, 53-31-25.



Якщо ваше житло постраждало внаслідок атаки, обов’язково повідомте про пошкодження та подайте заяву на обстеження.

Як повідомляло Інше ТВ, Вранці ворог атакував Миколаїв. Наслідки (ФОТО, ВІДЕО)