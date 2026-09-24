Вчора, 23 вересня, виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення внести зміни до схем руху двох міських автобусних маршрутів — № 49 та № 91.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Відтепер автобуси маршруту № 49 курсуватимуть до мікрорайону Тернівка:

«мкр. Широка Балка – Тернівка»

(вул. Оранжерейна, вул. Прибузька, просп. Богоявленський, вул. Погранична, вул. Аркасівська, Привокзальна площа, вул. Аркасівська, просп. Героїв України, вул. Малко-Тирнівська, Олександрівське шосе, вул. Сухопутних Військ України, вул. Володимира Станка, 1)

Також подовжено маршрут № 91 — автобуси заїжджатимуть до мікрорайону Намив:

«мкр. Балабанівка (кладовище) – мкр. Намив»

(Балабанівське кладовище, вул. Костянтина Сергієнка, просп. Богоявленський, просп. Центральний, вул. Генерала Олекси Алмазова, вул. Курортна, вул. Озерна, вул. Лазурна, ж/к «Рив’єра»)

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївпастранс» відкриває новий маршрут – до Малої Коренихи