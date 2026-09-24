23 вересня та в ніч на 24 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів армії рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів. Ураження таких об’єктів є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України.

Також у районах Чехограда (раніше Новогродківка) та Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35Н6«Каста» та П-18 відповідно.

Довідково:

35Н6 «Каста» — російська мобільна РЛС кругового огляду для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, і передачі даних на системи ППО.

П-18 — рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону, розроблена ще за радянських часів. Призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат (азимут, дальність) та передачі даних користувачам; перебуває на озброєнні армії рф як засіб раннього попередження ППО.

Крім того, у районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 277 боїв, найгарячіше – на Костянтинівському та Покровському напрямках, – Генштаб