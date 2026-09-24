Злочинні дії директора Новобузького навчально-спортивного закладу викрили та задокументували слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно з співробітниками Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ за сприяння керівництва Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Про це повідомляють у поліції Миколаївської області та Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що під час особистої розмови із клієнткою, яка не склала теоретичну частину іспиту для отримання посвідчення водія, фігурант пообіцяв здійснити вплив на екзаменаторів сервісного центру МВС. Свою послугу він оцінив у 21 тисячу гривень. Після отримання винагороди фігурант мав досягти компромісу із службовцями установи на успішне складання кандидаткою у водії теорії зі знань Правил дорожнього руху.

Після отримання обумовленої суми слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали чоловіка. За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме: у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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