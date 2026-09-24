Володимира Коляду, військового, який пішов у СЗЧ, засудили до 8 років позбавлення волі за дезертирство: суд відбувався заочно, поки чоловік перебував у полоні.

Розслідування провело видання «Слідство.Інфо».

До війни Володимир Коляда працював свердлувальником на заводі. 2019-го року, після звільнення з роботи, підписав трирічний контракт. Для служби обрав 54-ту окрему механізовану бригаду, яка стояла в Бахмуті на Донеччині.

Зазначається, що раніше, у 2018, до війська пішов і син Володимира — Сергій Коляда. З початком повномасштабної війни син воював у гарячих точках, а батько самовільно залишив службу. Це сталося у травні 2022-го, коли у Бахмуті ще не було активних бойових дій.

«Дружина моя просто хворіла, була у неї хвороба по-жіночому. І 28 травня 2022-го року я залишив самовільно розташування частини. Домовилися зробити операцію в Краматорську. Потім вона вперлася. Не хотіла виїжджати. Боялася наслідків операції», — пояснює таке рішення Коляда.

За місяць дружина Володимира померла. На службу він так і не повернувся.

«Думав, ну, в’язниця… Краще, певно, повернувся б», — додав він.

Зазначається, що Володимир відмовлявся виїжджати з Бахмута, і, в решті, бойовики ПВК Вагнера вивезли його на окуповану Луганщину прямо з підвалу, де Коляда переховувався ще з 6-ма людьми.

В одному інтерв’ю з російськими пропагандистами, Коляда називав вагнерівців «відважними чудовими хлопцями».

«Коли виводили нас [з підвалу], вони прикривали нас своїми тілами. Хлопці, які стояли поруч, ну, так би мовити, сусіди, прикривали нас вогнем. Щоб вони (Сили оборони, — прим.) краще склали зброю й вийшли самі. Краще перейшли на бік Росії і все. Якщо вони хочуть зберегти свої життя», — йшлося у відео.

Спершу людей повезли в Первомайськ на Луганщині, а за день Коляда опинився в окупованому Шахтарську. Пізніше, після допиту, коли стало відомо, що Володимир ексвійськовий, його етапували в Донецьке СІЗО й посадили в камеру до інших військовополонених.

Рідні Коляди дізналися про те, що він у полоні, від співробітників російських спецслужб у квітні 2023-го. Сестрі Володимира прийшло повідомлення у Telegram з вимогою здавати координати зі скупченнями українських військових. Після цього вони обіцяли дати родичам поговорити з Володимиром по відеозв’язку.

Володимир заявив, що тоді завербували і його: «Я підписав угоду про співпрацю на території України та інших держав, про роботу на ФСБ. Вони показали мені номер сина на телефоні. Каже: «Щоб твій син працював на нас, щоб він танк викрав. Передавав координати». Я просив, щоб сина не чіпали. Я піду з вами на співпрацю, підпишу документ, щоб його не чіпали».

Поки Коляда перебував у російському полоні, в Україні в липні 2023 року відкрили проти нього кримінальну справу за дезертирство. На суді без Коляди проти нього свідчили двоє колег по службі, зокрема, командир роти Артем Чебан.

«Він і раніше не мав бажання нести військову службу, про що відкрито казав своїм побратимам у військовій частині, він мав антипатріотичні погляди», — заявляв він.

«Слідство.Інфо» зв’язалося з іншим свідком у цій справі — заступником командира роти Дмитром Зимою.

«Він підтримував ту сторону. Не так, щоб прямо яро, але от саме більше симпатія у нього була. От «буде Росія — буде порядок». Бо за нинішньої влади таке от…», — каже Зима.

Своєю чергою Володимир Коляда твердження про «антиукраїнські погляди» відкидає.

У липні 2024 року Дружківський суд оголосив вирок у справі Коляди. Його заочно засудили до 8 років увʼязнення за дезертирство. Водночас, сам Коляда був у тюрмі в Алтайському краї Росії.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону на запит журналістів «Слідства.Інфо» повідомили, що прокурору не надходили документи, які б підтверджували факт перебування Володимира Коляди у полоні.

5 лютого 2026 року, після майже трьох років неволі, Володимира Коляду обміняли. Менш ніж за місяць, коли чоловік був на реабілітації, до нього приїхали правоохоронці й повідомили про заочний вирок. Того ж дня його повезли в слідчий ізолятор, а згодом — в колонію.

Радниця військового омбудсмена Олена Бєлячкова сказала «Слідству.Інфо», що це перший випадок, коли звільнений з неволі отримав вирок суду за дезертирство, поки був у російському полоні.

Зараз Володимир Коляда відбуває покарання в одній із виправних колоній на сході України.