Уряд призначив майора Олексія Реву заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це повідомляють в оборонному відомстві, передає Інше ТВ.

Олексій Рева відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони та впровадження технологій, які спрощують процеси у війську й допомагають військовослужбовцям виконувати свої завдання.

Посилення цифровізації війська необхідне, щоб потреби Сил оборони ще швидше перетворювалися на конкретні рішення.

Цифрові інструменти – важливий елемент підвищення ефективності Сил оборони. Вони скорочують час на ухвалення рішень і дають військовим оперативний доступ до точної та актуальної інформації. Але основою стратегії зараз є обʼєднання цих цифрових інструментів у єдину екосистему.

Олексій Рева вже працював в ІТ-секторі Міноборони. Він брав участь у створенні застосунку Армія+, цифрової системи обліку військовослужбовців Імпульс, очолював проєктні команди.

Досвід та експертиза Олексія Реви дозволять розширити цифровізацію ключових процесів у війську. Серед пріоритетів залишається розвиток Армія+, Резерв+ та бойової системи DELTA.

Важливим етапом стратегії розвитку цифровізації Сил оборони має стати відкриття ринку ІТ-продуктів. Це дасть змогу ширше залучати до створення цифрових рішень українську ІТ-індустрію та скоротити шлях від потреби військових до розробки й практичного застосування у війську.

Як повідомляло Інше ТВ, 29 липня Уряд призначив заступниками Міністра оборони України Сергія Боєва та Любов Галан. 3 серпня Уряд призначив Миколу Швидкого заступником Міністра оборони України. На початку вересня заступницею Міністра оборони України було призначено Ганну Гвоздяр.