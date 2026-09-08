Її напрям відповідальності — оборонно-промисловий комплекс України.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Ганна Гвоздяр має великий досвід роботи з ОПК. Вона працювала заступницею Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також заступницею та радницею Міністра оборони.

Ключовий пріоритет роботи — потреби фронту. Воїни мають вчасно та в достатній кількості отримувати необхідне українське озброєння для протидії російським загрозам на полі бою.

Окремий фокус для Ганни Гвоздяр — експорт українських оборонних рішень, виробництво яких перевищує потреби фронту. Експорт може стати інструментом розвитку взаємовигідних партнерств з союзниками України та залучення додаткового фінансування для української оборони.

«Наше завдання — сильний український ОПК, який дає фронту необхідне зараз і створює довгострокову перевагу для України», – зазначається в повідомленні МО.

Як повідомляло Інше ТВ, 29 липня Уряд призначив заступниками Міністра оборони України Сергія Боєва та Любов Галан. 3 серпня Уряд призначив Миколу Швидкого заступником Міністра оборони України.