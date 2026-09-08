Європейська Комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО Patriot за кошти 90-мільярдної позики.

Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу.

3 вересня стало відомо, що Україна подала запит на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot у межах програми Ukraine Support Loan. У Європейській комісії заявили, що працюють над його погодженням у максимально стислі строки.

Суспільне повідомляло, що Україна просить понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет.

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає.

Президент України Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас президент заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

Рішення про створення 90-мільярдної позики для України Європейська рада ухвалила у грудні 2025 року. У квітні 2026 року Рада ЄС остаточно погодила механізм фінансування.

Пуск ракети Patriot PAC-2. Фото: Yonhap

Із загальної суми близько 30 млрд євро передбачили на економічну підтримку України, ще 60 млрд євро — на військові потреби та розвиток оборонних спроможностей.

Позика фінансується через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу під гарантії бюджету Євросоюзу.

Військова частина програми передбачає фінансування закупівель озброєння, зокрема продукції українського та європейського оборонно-промислового комплексу.

Водночас механізм передбачає можливість закупівлі озброєння за межами ЄС, якщо необхідна продукція недоступна у достатній кількості серед європейських виробників.

Пуск ракети ЗРК Patriot. Польща, вересень 2025. Фото: Rafał Samluk

6 серпня Європейська комісія підтвердила, що Україна може використовувати кошти позики для закупівлі ракет-перехоплювачів. У Брюсселі зазначили, що Україна самостійно визначає свої потреби та подає відповідні заявки на фінансування.

Це відкрило можливість використати кошти позики для закупівлі неєвропейського озброєння, необхідного Україні.

Окрім США, однією з таких країн є Велика Британія. Країна входить до числа найбільших постачальників військової продукції Україні. У 2025 році Велика Британія посіла третє місце серед головних експортерів озброєння до України, забезпечивши 13% загального обсягу поставок.

У квітні 2026 року «Мілітарний» повідомляв, що Європейський Союз може дозволити Великій Британії приєднатися до кредитного механізму для України обсягом 90 млрд євро, з яких 60 млрд євро передбачені на оборонні потреби.