У січні – серпні 2026 року платники податків Миколаївщини забезпечили до пенсійного та соціальних фондів України 12,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 15,5 відс., або на 1,7 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговування платників, а також – проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Нагадаємо, що через несплату єдиного внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання пенсії за віком, інвалідністю та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Тож, своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам достойне пенсійне забезпечення та інші виплати.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.