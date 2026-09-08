7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.



Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.



У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника.



Також у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.



Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється.



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 244 бої, найбільше – на Покровському напрямку, – Генштаб