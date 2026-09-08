Будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні Фінляндії та росії завершено. Нове загородження чітко показує, де закінчується Фінляндія і починається росія.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

Мета прикордонного загородження на східному кордоні Фінляндії – запобігти незаконному в’їзду в країну. Фінський парламент схвалив його будівництво у 2022 році. Планування будівництва прикордонного загородження просувалося дуже швидко – від ідеї до завершення проекту пройшло близько чотирьох років. Будівництво паркану коштувало 356 мільйонів євро. За оцінками, подальше обслуговування загородження коштуватиме 1,5 мільйона євро на рік.

З 2023 року з росії до Фінляндії несподівано прибули понад тисячу людей, які незаконно перетнули кордон. Більшість із них подали прохання про надання притулку. Після цього Фінляндія закрила всі пункти пропуску на кордоні пасажирського руху.

Прикордонне загородження допомагає прикордонній службі контролювати ситуацію, якщо події 2023 року повторяться. Цього року кордон між Фінляндією та Росією залишався відносно спокійним – спроби незаконного перетину були поодинокими. Проте уряд Фінляндії, як і раніше, вважає за можливе повторення загрози так званої спрямованої міграції.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2025 року Латвія завершила будівництво паркану на кордоні з росією