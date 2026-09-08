-Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала «Ми – Україна» телемарафону «Єдині новини». Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися, – повідомив президент Зеленський.

«Шахеди» проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям.