У Парижі Ейфелеву вежу 7 вересня закрили на весь день через страйк персоналу після того, як під час приватного візиту індуїстської делегації працівниць усунули з робочих місць. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.

Зазначається, що близько сотні представників індуїстської духовної організації Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha здійснили приватний візит на другий поверх Ейфелевої вежі. Делегація перебувала у Франції напередодні відкриття першого великого храму цієї організації у Бюссі-Сен-Жоржі поблизу Парижа.

Перед тим, як піднятися нагору, представники делегації звернулися до компанії з експлуатації Ейфелевої вежі (SETE) з проханням організувати візит їхнього духовного представника, “обмеживши його спілкування з жінками”. Керівництво погодилося з цим. Деяких жінок попросили залишити робочі місця та перейти до окремих приміщень, на певних ділянках їх замінили чоловіками. Працівницям також заборонили проходити через окремі зони – йдеться у статті.

Вказується, що на знак протесту персонал у понеділок оголосив страйк, унаслідок чого Ейфелева вежа залишалася закритою для відвідувачів упродовж усього дня.

У SETE визнали, що такі умови “не мали бути прийняті”, оскільки вони суперечать цінностям компанії, принципам рівності між жінками й чоловіками та нейтральності.

Мер Парижа Емманюель Грегуар назвав обурення працівників справедливим та наказав провести розслідування в найкоротші терміни.

“Неприпустимо, щоб такі випадки мали місце. Це не мої цінності й не ті цінності, які має втілювати Ейфелева вежа”, – заявив він.