Ганновер продовжує підтримувати Миколаїв та його заклади. Цього разу для Міської лікарні №3 було передано медичне обладнання, шовний матеріал та інші необхідні матеріали.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Дві палети допомоги вже доставили в Україну та направили до Миколаєва. Ще одну палету з канцелярськими товарами передали для міського управління освіти.

Миколаїв цінує дружбу та партнерство з Ганновером і вдячний за підтримку, яка продовжується попри всі виклики війни.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці серпня Ганновер передав Миколаєву ще п’ять автомобілів (ФОТО)