Миколаїв отримав ще п’ять автомобілів від міста-побратима Ганновера. Транспорт використовуватимуть у роботі комунальних підприємств, а також Управління спорту.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, передає Інше ТВ.

Це чергова практична підтримка від німецьких партнерів, які допомагають Миколаєву з перших місяців повномасштабної війни.

«Від усієї Миколаївської громади дякую Ганноверу за цю передачу і за системну підтримку нашого міста з 2022 року. За цей час ми отримували від партнерів необхідну техніку, автомобілі, обладнання, медичні засоби та багато іншого», — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Окрему подяку міський голова висловив організації Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. за доставку автомобілів в Україну.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні з Ганноверу надійшла чергова допомога – мікроавтобус, техніка та канцелярське приладдя та техніка для управління освіти й КП «Свій дім».