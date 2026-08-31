Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством оборони відповідний проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військові зможуть повідомити про корупцію

Новий законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які виявили можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», матимуть право надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Чинна редакція Дисциплінарного статуту Збройних Сил України передбачає право військовослужбовця подати звернення виключно у випадках прийняття незаконних рішень командирами щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності.

Військовослужбовець, який став викривачем, не може бути звільнений зі служби, примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий іншим негативним заходам впливу через своє повідомлення.

Законопроєкт також вводить норму, згідно з якою викривачі з числа військових можуть бути заохочені відповідно до вимог розділу ІІ Дисциплінарного статуту.

Як військовослужбовцю повідомити про корупцію

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці отримають право самостійно визначати канали для повідомлення:

внутрішні (Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії);

регулярні (звернення до НАЗК, Нацполіції, НАБУ, ДБР або прокуратури);

зовнішні (інформування медіа, громадських об’єднань чи професійних спілок).

Директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України полковник юстиції Сергій Степанян наголосив, що ухвалення документа є необхідним для правового захисту військових, які викривають корупцію у ЗСУ.

-Ці зміни підвищать прозорість у військових структурах, посилять механізми запобігання корупції та гарантуватимуть надійний захист викривачів від можливих переслідувань чи тиску, – впевнений Сергій Степанян, директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Для набуття чинності законопроєкт має бути розглянутий Верховної Радою України, а потім – підписаний Президентом України.