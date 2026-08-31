У ніч з 30 на 31 серпня, близько 00:23, на заводі WB Electronics, що виробляє деталі для дронів для польської та української армій, у Скаржисько-Каменній сталася пожежа.

Про інцидент повідомляє Onet, передає Інше ТВ.

Невдовзі після цього оператор спостереження із зовнішньої охоронної компанії повідомив поліцію про те, що на території компанії спрацював датчик протизлому. Крім того, камера спостереження зафіксувала невстановлену особу в балаклаві, яка намагалася проникнути на територію WB Electronics через паркан.

Біля заводу було знайдено рюкзак та светр, і на місце події, серед інших, було направлено поліцію. Також були присутні поліцейські, кінолог із собакою. Також було повідомлено спеціальні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки та Службу військової контррозвідки. Служби не виключають можливості підпалу.

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