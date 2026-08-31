В умовах повномасштабної війни, яку розв’язала рф, українці мають чітко розставляти пріоритети, найголовніший з яких напередодні нового навчального року — це життя та здоров’я кожного учасника освітнього процесу.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написала Освітній Омбудсмен України Надія Лещик, передає Інше ТВ.

«Проведення масових заходів, зокрема шкільних лінійок, 1 вересня та під час освітнього процесу є небезпечним.

Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно.

Закликаю керівників закладів освіти:

відмовитися від проведення масових урочистостей у закладах освіти!

організувати початок навчального року у форматах, що мінімізують ризики для учасників освітнього процесу;

зосередити увагу на проведенні інструктажів з безпеки, перевірці готовності укриттів та психологічній підтримці дітей.

Безпека дитини — це спільна відповідальність. Давайте зробимо так, щоб 1 вересня запам’ятався учням та батькам безпекою, турботи, спокою та впевненості у власному захисті.

Нехай навчальний рік розпочнеться безпечно!» – закликала Надія Лещик.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2026-2027 навчальному році в Миколаєві 45 шкіл планують працювати очно, 7 – у змішаному форматі, 12 – дистанційно.