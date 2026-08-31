У польському місті Лодзь правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на 15-річного українця. Інцидент стався наприкінці червня в зоні відпочинку біля Ставків Стефанського, повідомили у Головному управлінні поліції міста Лодзь, пише Кореспондент.

За даними поліції, все почалося зі словесної суперечки між двома компаніями відпочивальників. Однак згодом конфлікт переріс у насильство. Підліток саме виходив із води та прямував до своїх речей, залишених біля дерева, коли на нього напали незнайомі чоловіки. Слідство вважає, що причиною агресії стала його національність.

Очевидці одразу викликали поліцію. Першого підозрюваного – 17-річного громадянина Польщі – правоохоронці затримали 20 серпня. Він визнав свою участь у нападі, але заявив, що “розповість про перебіг події лише у присутності прокурора”.

Другого фігуранта затримали 28 серпня. Ним виявився 24-річний чоловік, який уже мав судимість і, за даними слідства, вчинив новий злочин.

Обом висунули звинувачення у побитті на національному ґрунті. Напад кваліфікували як хуліганські дії. Підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі, а для 24-річного чоловіка покарання може бути суворішим через попередню судимість.