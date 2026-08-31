28–29 серпня відбувся Чемпіонат області з вітрильного спорту серед крейсерсько-перегонових яхт «Кубок Ю. І. Макарова».
Про результати змагань повідомили в ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.
Переможцями та призерами стали екіпажі таких яхт:
1 група
І – яхта «Вінні-Пух», капітан Микола Дащенко;
ІІ – яхта «Serenity», капітан Рустам Сафін;
ІІІ – яхта «Афаліна», капітан Юрій Чучко;
2 група
І – яхта «Азов», капітан Олександр Шевченко;
ІІ – яхта «Антей», капітан Наталя Кубицька;
ІІІ – яхта «Victoria Sport», капітан Олександр Кузьмін;
3 група
І – яхта «Тайфун», капітан Юрій Журавльов;
ІІ – яхта «Синоп», капітан Віталій Поставчук;
ІІІ – яхта «Чайка», капітан Олександр Ранцев;
4 група
І – яхта «Катерина», капітан Олександр Скляр;
ІІ – яхта «Торнадо», капітан Костянтин Гарнага;
ІІІ – яхта «Кінбурн», капітан Юрій Удотов.
Під час змагань зібрано 16 000 грн благодійних внесків, які будуть передані на потреби Збройних Сил України!
Як повідомляло Інше ТВ, Юні яхтсмени з Миколаєва здобули 8 нагород чемпіонату України (ФОТО)