28–29 серпня відбувся Чемпіонат області з вітрильного спорту серед крейсерсько-перегонових яхт «Кубок Ю. І. Макарова».

Про результати змагань повідомили в ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.

Переможцями та призерами стали екіпажі таких яхт:

1 група

І – яхта «Вінні-Пух», капітан Микола Дащенко;

ІІ – яхта «Serenity», капітан Рустам Сафін;

ІІІ – яхта «Афаліна», капітан Юрій Чучко;

2 група

І – яхта «Азов», капітан Олександр Шевченко;

ІІ – яхта «Антей», капітан Наталя Кубицька;

ІІІ – яхта «Victoria Sport», капітан Олександр Кузьмін;

3 група

І – яхта «Тайфун», капітан Юрій Журавльов;

ІІ – яхта «Синоп», капітан Віталій Поставчук;

ІІІ – яхта «Чайка», капітан Олександр Ранцев;

4 група

І – яхта «Катерина», капітан Олександр Скляр;

ІІ – яхта «Торнадо», капітан Костянтин Гарнага;

ІІІ – яхта «Кінбурн», капітан Юрій Удотов.

Під час змагань зібрано 16 000 грн благодійних внесків, які будуть передані на потреби Збройних Сил України!

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