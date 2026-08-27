Прокурори заявили у четвер, що підпал, спланований трьома підозрюваними у східній Словаччині, був спрямований проти виробника дронів Skyeton, тоді як маловідома група, яка називає себе мирними активістами, взяла на себе відповідальність.

Skyeton, заснована в Україні, стверджує, що виробляє дрони для цивільного та військового використання в Україні та інших країнах, пише Reuters.

«Напад мав бути спрямований на завод компанії Skyeton», – повідомив речник регіональної прокуратури у східному місті Пряшів у електронному листі, підтверджуючи попереднє повідомлення словацького новинного веб-сайту dennikn.sk.

Німецький прокурор повідомив Reuters, що 26-річного латвійця було затримано в Гамбурзі, і триває процедура екстрадиції. Словацькі прокурори заявили в середу, що двох інших підозрюваних, латвійця та українця, було затримано в Словаччині після того, як поліція заявила, що запобігла підпалу. Пошкодження майна та постраждалих не було.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у четвер суд постановив залишити їх під вартою до завершення розслідування.

Словацька поліція заявила, що підозрювані діяли за дорученням, але не назвала жодної сторони, підозрюваної у замовленні нападу. Група, яка називає себе «Глобальні громадяни проти війни 1984», взяла на себе відповідальність у заяві, надісланій Reuters, і вимагала звільнення двох підозрюваних.



Міністерство внутрішніх справ Словаччини через речника поліції відмовилося коментувати це твердження.

Skyeton припустив, що за нападом стоїть Росія.

«Росіяни регулярно намагаються атакувати як наші виробничі об’єкти в Україні, так і нашу репутацію», – йдеться в заяві, надісланій електронною поштою. «Нещодавня спроба нападу на наш об’єкт у Словаччині є ще одним доказом того, що українські виробники оборонної продукції стали для них справжньою занозою в боці».

Посольство Росії в Братиславі заявило в електронному листі, що це звинувачення є черговим у серії звинувачень проти Росії, висунутих без доказів.

Skyeton заявила, що її словацький завод виробляє продукцію для західних ринків, тоді як завод в Україні постачає продукцію українській армії, повідомляє dennikn.sk.