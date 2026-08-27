Компанія Meta погодилася виплатити близько $18 млрд у межах мирової угоди, яка має покласти край багатоштатному позову, в якому компанію звинувачували в навмисному створенні платформ із механізмами залежності, що завдають шкоди психічному здоров’ю молоді, пише ЛБ.

У межах домовленості Meta погодилася внести зміни у свої платформи, зокрема встановити щоденні часові обмеження для підлітків, йдеться в судових документах.

Понад $17 млрд буде спрямовано на врегулювання позову, поданого у 2023 році спільно 29 штатами. Решта коштів піде на врегулювання претензій між Meta та іншими штатами й територіями. За словами компанії, ці гроші фінансуватимуть державні «ініціативи з безпеки молоді в інтернеті».

Домовленість була досягнута трохи більше ніж через тиждень після початку судового процесу в Каліфорнії. Чотири штати вимагали від Meta до $1,4 трлн компенсації, а також змін у роботі її платформ. Очікувалося, що в середу вдруге дасть свідчення керівник Instagram Адам Моссері, а також виступить генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Meta давно заперечує, що її платформи завдають шкоди дітям, заявляючи, що компанія значно інвестувала в інструменти безпеки, а претензії штатів називала «необґрунтованими». У межах мирової угоди Meta не визнала своєї провини.

Хоча $18 млрд – лише частина від $200 млрд доходу Meta за минулий рік, зміни, спрямовані на скорочення часу, який підлітки проводять у її застосунках, можуть суттєво вплинути на рекламну бізнес-модель компанії. У своєму останньому фінансовому звіті Meta визнала, що судові процеси щодо безпеки дітей створюють ризик «суттєвих збитків» для компанії.

Meta виплачуватиме 70% суми мирової угоди штатам щорічними платежами протягом наступних 10 років. Решта 30% буде виплачена лише за умови, що YouTube і TikTok також погодяться здійснювати виплати штатам та запровадять аналогічні зміни у своїх застосунках.

На початку цього року Meta програла дві подібні справи. В одній із них генеральний прокурор Нью-Мексико домігся рішення про виплату компанією майже $1 млрд компенсації. В іншій справі, поданій підлітком, відомим як K.G.M., суд присудив Meta та YouTube спільно виплатити $6 млн.

Meta разом з іншими великими соціальними мережами й надалі стикається із сотнями позовів, поданих окремими людьми, сім’ями та шкільними округами. Їх звинувачують компанію у формуванні залежності в дітей та завданні їм шкоди. Майбутні судові рішення можуть призвести до нових фінансових санкцій, хоча Meta продовжує заперечувати ці звинувачення.

Генеральні прокурори штатів звинуватили Meta в навмисному створенні функцій, зокрема нескінченної стрічки, алгоритмічних рекомендацій і частих сповіщень, які мали утримувати дітей і підлітків на платформах.

Вони також заявили, що компанія вводила громадськість в оману щодо ризиків для молоді та незаконно збирала дані дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Угода доповнює обмеження та інструменти безпеки, які Meta вже запровадила за замовчуванням у налаштуваннях Teen Accounts. Штати та деякі експерти раніше ставили під сумнів їхню ефективність.

Meta погодилася встановити загальний щоденний ліміт у дві години на користування її застосунками для підлітків віком від 13 до 17 років. Змінити цей ліміт зможуть лише батьки. Крім того, після кожних 15 хвилин безперервного користування Facebook або Instagram підліткам показуватимуть нагадування, покликані заохотити їх користуватися платформами більш усвідомлено.

Компанія також запровадить за замовчуванням «нічний режим», який блокуватиме доступ до застосунків для підлітків із опівночі до 6:00, а також «шкільний режим», покликаний зменшити кількість сповіщень під час навчання. За замовчуванням Meta приховуватиме кількість лайків і реакцій під дописами підлітків, а також блокуватиме для неповнолітніх «екстремальні фільтри макіяжу».

Підлітки також отримають можливість вимикати автоматичне відтворення відео та обирати стрічку, яка за замовчуванням не формується на основі алгоритмічних рекомендацій.