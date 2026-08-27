26 серпня під час серпневої наради було запропоновано структуру 2026/2027 навчального року для закладів загальної середньої освіти Миколаївської територіальної громади.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Виглядає структура 2026/2027 навчального року так:

І семестр: 1 вересня – 25 грудня 2026 року;

ІІ семестр: 11 січня – 31 травня 2027 року.

Осінні канікули: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.

Зимові канікули: 28 грудня 2026 року – 10 січня 2027 року.

Весняні канікули: 29 березня – 4 квітня 2027 року.

Останній день освітнього процесу – 31 травня 2027 року.

«Зазначимо, що остаточну структуру та тривалість навчального року визначає педагогічна рада кожного закладу освіти.

Водночас через безпекову ситуацію, пов’язану з воєнним станом, структура навчального року може коригуватися протягом 2026/2027 навчального року», – зазначили в управлінні освіти міста.

Як повідомляло Інше ТВ, у Миколаєві визначили, як працюватимуть заклади загальної середньої освіти у 2026/2027 навчальному році.