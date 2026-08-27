Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня Незалежності Молдови.

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, в рамках візиту відбудеться двостороння зустріч глави держави із президенткою Молдови Маєю Санду. Крім того, запланована тристороння зустріч очільників держав за участю президента Румунії Нікушора Дана.

В той же час Лукашенко терміново їде до Путіна обговорювати «безпеку» — одразу після візиту глави ЦРУ до Москви.

Про це повідомляє Nexta.

Лукашенко має намір обговорити з Путіним ключові напрями двосторонньої співпраці, міжнародний порядок денний та питання безпеки.

Візит відбувається на тлі нещодавньої поїздки до Москви глави ЦРУ. Після повернення до Вашингтона він брав участь у нараді з Дональдом Трампом, головою Пентагону Пітом Хегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів.