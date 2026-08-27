Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка перевіряє міжнародні відправлення ще в Україні. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає УНН.

Швидше й безпечніше доставляти українські посилки у світі. Укрпошта створила власну службу авіабезпеки. Її завдання – ще в Україні виявляти небезпечні та заборонені вкладення, які можуть стати причиною затримки цілої партії міжнародних відправлень – йдеться у дописі.

Зокрема, за інформацією міністерства, одна проблемна посилка може призвести до додаткових перевірок для сотень інших відправлень. Для українського бізнесу такі затримки можуть впливати на строки доставки, довіру покупців, рейтинг на маркетплейсах і можливість конкурувати за кордоном.

Сьогодні Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів та здійснює поштовий обмін із 230 країнами й територіями світу. Для перевірки відправлень фахівці використовують сучасні рентген-системи. Службу розвивають у співпраці з Державною митною службою та UNODC, експерти якого вже провели спеціалізоване навчання для працівників Укрпошти. Наступний крок – більше рентген-систем на автоматизованих сортувальних хабах. Менше ризиків і зайвих перевірок – швидший шлях українських товарів до покупців у всьому світі – йдеться у дописі.