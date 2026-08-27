Під час раптової словесної перепалки зловмисник завдав удару незнайомцю та зник із місця події. Потерпілого медики госпіталізували. Упродовж декількох годин поліцейські розшукали нападника та повідомили йому про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

25 серпня до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення медпрацівників про те, що до лікарні доставлений 62-річний чоловік, якого побив невідомий.

Поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління з’ясували, що ввечері в одному з мікрорайонів обласного центру неподалік приміщення магазину під час конфлікту незнайомець наніс потерпілому удар ногою в область голови, після чого втік.

У ході низки розшукових заходів оперативники місцевого відділення поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Нині слідчі за узгодженням із Окружною прокуратурою міста Миколаєва повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.