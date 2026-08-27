Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, 70-річну українку з окупованої частини Запоріжжя за донати ЗСУ росіяни засудили до 15 років. В суді вона співала “Рідна мати моя” (АУДІО)

Україна планує звертатися до російської сторони щодо повернення Світлани Лой — 70-річної жительки окупованого Токмака (Запорізька область), яку російський суд засудив до 15 років колонії за перекази на підтримку ЗСУ.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондент hromadske.

За словами омбудсмена, його Офіс стежив за судовим процесом над Лой і зафіксував винесений їй вирок.

«Наскільки нам відомо, вся її вина полягає в тому, що вона задонатила до однієї з військових частин, фізично перебуваючи на тимчасово окупованій території України», — сказав Лубінець.

Він зазначив, що Україна передаватиме російській стороні запити щодо повернення Лой, термінового відвідування її та надання офіційної інформації про стан здоров’я й умови тримання.

«Такий запит мною напрацьовується, він буде направлений до російської завтра», — сказав омбудсмен.