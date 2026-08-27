Український аграрний сектор опинився перед новим серйозним викликом: через проблеми зі зберіганням та експортом уже зібраного врожаю фермери можуть бути змушені зменшити площі майбутньої посівної на 5-7 млн гектарів.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале та представниками ФАО і Всесвітньої продовольчої програми, пише Кореспондент.

За його словами, головна проблема зараз – зберегти фінансову спроможність аграріїв. “Найбільший виклик сьогодні – компенсація відсоткових ставок за кредитами”, – наголосив Висоцький.

Міністр пояснив, що Україна має одночасно вирішити два нагальні питання: не допустити псування вже зібраного зерна та забезпечити аграріїв коштами для подальшої роботи.

Ситуація зі зберіганням залишається особливо складною. “Дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 млн тонн”, – повідомив Висоцький. Для розв’язання цієї проблеми, за його оцінкою, потрібно близько 44 млн доларів.

Водночас Україна звернулася до Європейського Союзу із проханням виділити 220 млн євро на компенсацію відсотків за банківськими кредитами для сільгоспвиробників.

До пошуку додаткових ресурсів планують залучити й міжнародних партнерів. Представники ООН заявили про готовність оперативно реагувати на надзвичайні запити України, мобілізувати донорські кошти та розширювати допомогу.

За підсумками зустрічі сторони домовилися спільно працювати над залученням фінансування від міжнародних фінансових установ, зокрема Світового банку, а також приватних гуманітарних фондів.