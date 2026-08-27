Після кількох місяців тяжкої хвороби та зусиль його родини та держави Сербія щодо його звільнення на лікування, колишній генерал Армії Республіки Сербської та засуджений у Гаазі Ратко Младич помер у Гаазі у віці 85 років.

Про це повідомляє Informer.

Ратко Младича було заарештовано в Сербії 26 травня 2011 року та через п’ять днів переведено до слідчого ізолятора ООН у Гаазі. У 2017 році суд першої інстанції засудив його до довічного ув’язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни.

Апеляційна палата залишила його вирок у силі та вирок 8 червня 2021 року. Младич наразі відбув трохи більше 15 років свого довічного ув’язнення.

Президент Міжнародного залишкового механізму кримінальних трибуналів Грасіела Гаті Сантана відхилила прохання генерала Ратко Младича про умовно-дострокове звільнення з гуманітарних міркувань.

У 1996 році Младича разом з іншими керівниками на той час невизнаної Республіки Сербської звинуватили у воєнних злочинах, скоєних під час розпаду Югославії. Обвинувачення складалося з 16 пунктів, серед яких був пункт про геноцид та три пункти щодо злочинів проти людяності.

Також Младича визнали причетним до облоги Сараєва, яка тривала майже чотири роки й призвела до загибелі близько 10 тис. людей, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці у 1995 році. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.