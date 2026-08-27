Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розширені дані щодо виробництва балістичних ракет “Іскандер-М”. Йдеться про 140 компонентів, 35 задіяних підприємств та понад сотню працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Інформація опублікована на порталі “War&Sanctions”. Вона декілька наборів даних:

інтерактивна 3D-модель ракети, її основні складові, понад 170 компонентів російського та іноземного виробництва, ідентифікованих в застосованих зразках;

82 російські та два білоруські підприємства, задіяні у кооперації з виробництва цих ракет;

108 ключових посадових осіб та працівників основних підприємств кооперації;

121 одиниця технологічного іноземного обладнання, яке ці підприємства використовують.

В одному з комбінованих ракетних ударів по столиці України цього літа противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою “Искандер-1000”. Зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою “Бора-М”. Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1 – зазначили в ГУР.

Також у розвідці зазначили, що найбільш критичні деталі російських ракет створені американськими і тайванськими виробниками. Йдеться про DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.