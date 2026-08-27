Вчора Сили оборони України завдали масованого удару кількома типами крилатих ракет повітряного базування по командному пункту та запасному командному пункту російської армії у тимчасово окупованому Донецьку. Одразу після прильотів в мережі почали з’являтись фотографії уламків, що знаходили на місцях прильоту.

Завдяки маркуванню на одному з уламків рашисти визначили, що по одній з цілей вдарили крилатими ракетами Shtorm Shadow / SCALP. Але, особливу увагу привернули інші цікаві уламки, а саме залишки крил і системи їх кріплення до корпусу, – пише Defence Express.

Уламки знайдені рашистами на місці прильоту у Донецьку, серед іншого рашисти звертають увагу на код 6F8W7

Так, після їх дослідження рашисти звернули увагу на маркування на уламку. Серед інших позначень там можна побачити код 6F8W7, який належить австралійській компанії Ferra Aerospace.

Ця компанія співпрацює з багатьма світовими компаніями, серед яких зокрема американська Boeing. Між Boeing та Ferra Aerospace з 2000-х років укладений контракт, за яким австралійська компанія виготовляє комплекти крил для плануючих керованих авіабомб JDAM-ER, які зовні дуже схожі на ті залишки що ми бачили на місці прильоту.

JDAM-ER під час випробувань повітряними силами Австралії. Фото – Australian Department of Defence

Однак, JDAM-ER має максимальну оголошену дальність застосування всього 75 км. Цього вистачить лише при умові висотного пуску майже прямо над лінією фронту, що навіть за умови послабленої російської ППО не можливо.

Саме тому деякі ворожі джерела заявили, що ЗСУ використали новітній JDAM-LR із реактивним двигуном, який перейшов з класу плануючої бомби до класу крилатої ракети, і який вперше випробували лише у квітні цього року. Він має однаковий комплект крил із JDAM-ER.

JDAM-LR під час випробувань у квітні 2026 року

Завдяки встановленню реактивного двигуна, JDAM-LR має максимальну оголошену дальність застосування понад 300 морських миль (555 кілометрів), чого більш ніж достатньо для удару по Донецьку.

Щодо інших характеристик, то JDAM-LR чіпляється до 500-фунтової (226,7 кг) авіабомби Mk-82. Її судячи з імовірного місця прильоту, було більш ніж достатньо щоб скласти велику 4-х поверхову заводську будівлю.

4-х поверхова заводська будівля у Донецьку, де за повідомленням Генштабу ЗСУ був російський штаб, куди ймовірно й влучили JDAM-LR. Фото – t.me/exilenova_plus

Наведення JDAM-LR здійснюється за допомогою інерційної системи та GPS. І тут важливо, що у звичайних JDAM були проблеми зі стійкістю до систем радіоелектронної боротьби, але судячи з точних влучань JDAM-LR у Донецьку, ці проблеми ймовірно виправили.

Запуск JDAM-LR теоретично може здійснюватись з будь-якого літака, що здатний застосовувати звичайні JDAM. А в Україні окрім F-16 це можуть робити й радянські МіГ-29 та Су-27, які були спеціально модифіковані для цього.

JDAM-ER під крилом МіГ-29. Фото – ПС ЗСУ

Варто зазначити, що застосування JDAM-LR лише припущення, і наразі немає твердих фактів, що б остаточно підтверджували наявність цих ракет в Україні. Також варто врахувати, що якщо ЗСУ й справді отримали JDAM-LR, то у дуже невеликих кількостях.

Адже у США лише нещодавно запустили серійне виробництво JDAM-LR та замовили для себе невелику партію. Тому, якщо ці комплекти, які перетворюють бомби на крилаті ракети й дійсно вже в Україні, то це ймовірно була невелика партія, яку передали для випробувань в умовах сучасної війни.