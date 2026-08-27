Росія опрацьовує плани з проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного.

Про це на спільному брифінгу повідомили представники ГУР та СЗР України.

Проведення додаткової хвилі мобілізації російське політичне керівництво розглядає як реагування на втрату державою-агресоркою ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат особового складу на фронті та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах. Про це свідчать дані українських розвідок.

Втрати Росії в особовому складі за січень – липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб, із них щонайменше 140 тисяч – безповоротні. Водночас до російського окупаційного контингенту за контрактом за цей час залучили менше, а саме – 232 тисячі осіб.

Україна має інформацію, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни цього й наступного року. Передусім планують доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються.

У межах підготовки додаткової хвилі мобілізації та залучення кримінальних елементів на контракти розпочався процес відповідних змін російського законодавства та підзаконних актів, суттєво посилюється контроль за військовим обліком, створюються механізми додаткового рекрутингу осіб, що відбувають покарання в системі російських тюрем і таборів, розробляються додаткові заходи примусу.

До категорій засуджених, яких залучатимуть на військову службу в окупаційному контингенті, додали осіб із незнятою / непогашеною судимістю за 11 статтями КК РФ, серед них – за контрабанду отруйних, радіоактивних та вибухових речовин, зброї, наркотичних речовин тощо; бандитизм та організацію або участь у злочинному угрупованні (банді); організацію незаконної міграції; порушення вимог безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та незаконне поводження, викрадення або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин; інших статей КК. Російське керівництво погодило й поширення процесів мобілізації та/або контрактування на окремі кількісно значущі категорії жінок, які відбувають покарання в тюрмах і таборах.

Триває підготовка визначення квот (рознарядки) для правоохоронних органів (МВС, ФССП, ФСВП, СК та інших) на направлення працівників для служби за мобілізацією.

Залежно від рівня навченості та передбачуваного строку «живучості» мобілізованих Росією осіб, їхня підготовка може тривати 15–60 діб. Не виключене проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Республіки Білорусь.

Російське керівництво готує комплекс заходів силового реагування на можливі негативні соціальні та економічні наслідки переведення міст і регіонів на більш жорсткий воєнний режим.

У внутрішніх російських документах необхідність додаткової хвилі мобілізації обґрунтовується значним зростанням у регіонах незадоволення війною (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт.

Проблеми з контрактуванням найбільше проявляються в Орловському та Володимирському регіонах, а також у Дагестані. В Курганському регіоні з початку цього року місячні плани виконуються на 57–69%. У Волгоградському регіоні порівняно з 2025 роком кількість потенційних контрактників скоротилася на 40%. Фіксується тенденція до подальшого зниження показників і в багатьох інших російських регіонах.

Порівняно з 2025 роком у частині регіонів на 30-–40% скоротилася кількість боржників, спецконтингенту з-поміж засуджених і кримінальних елементів, мігрантів та інших категорій, які тривалий час були основною базою контрактування для служби в російській армії та участі у війні. Провалилась кампанія рекрутингу студентів, до якої була залучена абсолютна більшість російських вишів.

Крім того, російське керівництво планує посилити персональну відповідальність регіональних влад і розширити повноваження правоохоронних органів.

Уже запроваджена система вручення електронних мобілізаційних приписів і розробляється розширення заходів примусу: заборона виїзду за межі Росії, отримання позик, купівлі / продажу нерухомості, анулювання водійського посвідчення, блокування коштів на банківських рахунках тощо. На підприємствах розширюється комплектування відділів із мобілізаційної роботи та військового обліку. Станом на кінець липня 2026 року на електронних платформах із працевлаштування вже зафіксовано розміщення понад 2,5 тисяч нових вакансій для комплектування зазначених мобілізаційних підрозділів підприємств.

Найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації російський очільник ухвалить після проведення «виборів» до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня цього року.